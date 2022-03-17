300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 港聞版 2022/03/17 分享： 第5波疫情確診人數至今累計逾96萬宗，中央派出內地醫療人員協助治療確診者，繼早前91人來港後，昨日再多300人到港，均來自廣東省三甲醫院的醫生、中醫師、護士和護理人員。 需3千人支援 或廣西福建調配 特首 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 今日 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 今日 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 小學生倘9成接種率 復課空間大 今日 小學生倘9成接種率 復課空間大 你可能感興趣 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 今日 01:00 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 今日 01:00 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 小學生倘9成接種率 復課空間大 今日 01:00 小學生倘9成接種率 復課空間大 疫情 香港 林鄭月娥 治療 醫生 廣東省 護士 劉家獻 高拔陞 行政管理