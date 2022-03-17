300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者

第5波疫情確診人數至今累計逾96萬宗，中央派出內地醫療人員協助治療確診者，繼早前91人來港後，昨日再多300人到港，均來自廣東省三甲醫院的醫生、中醫師、護士和護理人員。

需3千人支援 或廣西福建調配

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