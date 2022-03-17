小學生倘9成接種率 復課空間大 港聞版 2022/03/17 分享： 全港幼稚園、中小學提前於3月至4月放「暑假」，最遲今日（17日）開始。行政長官林鄭月娥昨日表示，仍然維持目標在4月復活節假期之後，學校陸續恢復面授課堂，呼籲小學生要追上中學生的9成接種率。 提前放「暑假 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 今日 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 今日 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 今日 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 你可能感興趣 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 今日 01:00 逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 今日 01:00 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 今日 01:00 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 學校 疫苗 林鄭月娥 小學 中學 DSE 幼稚園 復活節 課外活動