小學生倘9成接種率 復課空間大

全港幼稚園、中小學提前於3月至4月放「暑假」，最遲今日（17日）開始。行政長官林鄭月娥昨日表示，仍然維持目標在4月復活節假期之後，學校陸續恢復面授課堂，呼籲小學生要追上中學生的9成接種率。

提前放「暑假

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