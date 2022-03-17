本港第5波新冠肺炎疫情正於高位橫行，衞生防護中心總監徐樂堅昨公布，逾18萬人呈報於2月26日至3月5日期間經快速測試陽性，令今波確診人數大幅急升至逾96萬；分析發現疫情頂峰於3月2日至3日出現，每日有

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