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逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診

7天單日徘徊3萬宗 平穩惟未見回落

港聞版 2022/03/17

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本港第5波新冠肺炎疫情正於高位橫行，衞生防護中心總監徐樂堅昨公布，逾18萬人呈報於2月26日至3月5日期間經快速測試陽性，令今波確診人數大幅急升至逾96萬；分析發現疫情頂峰於3月2日至3日出現，每日有

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