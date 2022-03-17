逾18萬人3月5前快測陽性 第5波96萬確診 7天單日徘徊3萬宗 平穩惟未見回落 港聞版 2022/03/17 分享： 本港第5波新冠肺炎疫情正於高位橫行，衞生防護中心總監徐樂堅昨公布，逾18萬人呈報於2月26日至3月5日期間經快速測試陽性，令今波確診人數大幅急升至逾96萬；分析發現疫情頂峰於3月2日至3日出現，每日有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 今日 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 今日 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 小學生倘9成接種率 復課空間大 今日 小學生倘9成接種率 復課空間大 你可能感興趣 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 今日 01:00 兩新院舍200宿位 「逆隔離」未感染長者 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 今日 01:00 300內地醫護抵港 均曾照顧新冠患者 小學生倘9成接種率 復課空間大 今日 01:00 小學生倘9成接種率 復課空間大 疫情 新冠肺炎 疫苗 林鄭月娥 治療 院舍 快速測試