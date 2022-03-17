德國BSI促移除 卡巴斯基防毒軟件

多國相繼宣布制裁俄羅斯，俄亦對歐洲多國反擊，甚至有指卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）防毒軟件淪為網絡戰爭工具。德國聯邦信息安全辦公室（BSI）日前警告該國公司及管理基礎設施的政府機構，由莫

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