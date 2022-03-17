德國BSI促移除 卡巴斯基防毒軟件 行政人員版 2022/03/17 分享： 多國相繼宣布制裁俄羅斯，俄亦對歐洲多國反擊，甚至有指卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）防毒軟件淪為網絡戰爭工具。德國聯邦信息安全辦公室（BSI）日前警告該國公司及管理基礎設施的政府機構，由莫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 亞馬遜元宇宙遊戲 讓用戶掌握雲端運算 今日 亞馬遜元宇宙遊戲 讓用戶掌握雲端運算 PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法 2022/03/16 PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法 Windows 11植入廣告 推廣自家產品 2022/03/16 Windows 11植入廣告 推廣自家產品 繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 2022/03/15 繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 2022/03/15 福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 戰爭 俄羅斯 科技行業 科技軟件 軟件 德國 黑客 網絡戰 商業