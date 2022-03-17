亞馬遜元宇宙遊戲 讓用戶掌握雲端運算 行政人員版 2022/03/17 分享： 疫情下不少企業採用遙距工作，雲端服務的需求有所增長。亞馬遜（Amazon）剛推出一款元宇宙遊戲，讓用戶更了解旗下網路服務系統AWS，掌握雲端運算技巧。 據CNBC報道，亞馬遜推出的元宇宙遊戲為AWS ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 德國BSI促移除 卡巴斯基防毒軟件 今日 德國BSI促移除 卡巴斯基防毒軟件 PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法 2022/03/16 PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法 Windows 11植入廣告 推廣自家產品 2022/03/16 Windows 11植入廣告 推廣自家產品 繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 2022/03/15 繙譯語言學習App 烏克蘭下載量升7成 福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 2022/03/15 福特汽車「缺芯」 Explorer SUV照賣 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 元宇宙 IT技術 服務 遊戲 雲端 Amazon