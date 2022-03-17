亞馬遜元宇宙遊戲 讓用戶掌握雲端運算

疫情下不少企業採用遙距工作，雲端服務的需求有所增長。亞馬遜（Amazon）剛推出一款元宇宙遊戲，讓用戶更了解旗下網路服務系統AWS，掌握雲端運算技巧。

據CNBC報道，亞馬遜推出的元宇宙遊戲為AWS

...