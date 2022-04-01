專訪KM信貸員工　與時並進　為行業培育人材

在疫情影響下，各行業均面對營運上的挑戰。然而，面對市場的急速變化，惟有與時並進，方能趕及甚至引領市場發展。KM信貸作為業內新晉的信貸公司，一直致力透過創新科技為客戶提供專業貼心的服務，縱然受疫情衝擊，品牌仍然積極投放資源，為員工提供全面的培訓，鼓勵他們自我增值。



想了解該公司員工培訓計劃背後的理念和詳情？不如就由KM信貸的員工親自分享，解說當中的得著！

KM信貸是一間怎樣的公司？



KM行政部員工Yan：KM International (Asia) Co., Limited於2019年於香港取得放債人牌照，成立KM信貸品牌。KM信貸致力為港人提供專業、可靠的私人貸款服務，活用A.I.人工智能技術，對內精簡繁複的手續，對外提升客人的服務體驗，快速向客戶提供個人化的貸款方案。



在疫情下，KM信貸仍繼續為員工提供培訓嗎？



KM人事部員工David：為員工提供培訓乃KM信貸日常營運的重要一環。即使市場環境充斥不明朗因素，但公司也會為員工提供培訓，只因公司管理層深信此舉有利員工以至公司及行業的長遠發展。再者，持續的在職培訓可確保員工能以專業、真誠態度解答客戶的問題，而公司活用最新科技顛覆信貸行業傳統，如客戶能得到同事們的專業輔助，亦切合品牌帶領信貸行業向前發展的信念。



整個員工培訓流程是怎樣的？



KM會計部員工John：新入職和現職員工也有特定的培訓。若以新入職同事為例，我們在首個上班日會被安排進行「日常業務培訓」，認識公司大致業務和宗旨。隨後公司會帶領我們參觀各部門，並與部門主管互相認識。回想入職之初，這些安排都有助我更快熟悉公司環境。

除了「日常業務培訓」外，是否還有其他培訓計劃？



KM會計部員工John：當然，由於日常工作可能會接觸到一些與法例或客戶關係有關的問題，所以公司的培訓內容還包括「法例培訓」、「道德管理培訓」等不同範疇。



作為KM信貸的一份子，你在完成這一連串的員工培訓後有甚麼感想呢？



KM行政部員工Yan：我認為整個培訓計劃的內容相當吸引，而且不會過於艱深難明。以「法例培訓」為例，課程讓我們了解到現時信貸行業相關法例，而且公司會定期提供AML（Anti-Money Laundering）打撃洗黑錢及恐怖分子資金籌集的訓練，讓我們更有效地分辨可疑交易，避免被不法分子利用。因此，我認為公司提供的一系列培訓，其目的相當明確，内容亦有助員工處理工作上的實際問題，令我們成為更專業的業內人士。



員工培訓除有益於僱員外，有否為公司帶來甚麼得著？



KM營運經理Jenny：從企業層面而言，KM信貸講求高透明度的內部管理，透過多元化的員工培訓，可以幫助公司提升各部門的員工質素及工作表現。正如會計部同事所說，我們會為員工提供打撃違法交易的訓練，再者我們公司有運用「監管科技Regtech」，透過A.I.人工智能和大數據科技評估不同客人的信貸風險，偵破洗黑錢、詐騙等行為，正好公司也有提供相關員工培訓，讓員工和A.I.系統之間在日常運作達致相輔相成之效，確保KM信貸在合規和風險管理工作方面暢順有效，全面提升公司的運作效率。



你會怎樣形容員工培訓的最終目的？



KM營運經理Jenny：我們希望透過員工培訓，鼓勵員工不斷自我增值，除了為公司帶來良好的影響，同時讓每名員工能從中得到寶貴的經驗，並持續成長，一方面堅持公司以創新科技顛覆傳統的理念，另一方面帶領信貸行業向前發展，為市民帶來嶄新體驗。



借錢梗要還，咪俾錢中介。



*受條款及細則約束，詳情可瀏覽KM信貸網站：https://bit.ly/3N6nyAf

（特約）