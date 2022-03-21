法巴財富管理為更平等的全球復甦作出貢獻

隨著疫情逐漸結束，今年的國際婦女節突顯建立一個更平等的復甦的重要性。



全球正致力擺脫過去兩年新冠肺炎疫情的影響，除了期望透過重建來修補損失外，亦希望把握機會處理早於疫情之前已經出現的深層次問題。今年國際婦女節的活動主題是#BreakTheBias，呼籲公眾徹底解決根深蒂固的結構性不平等問題。



弱勢社群不幸地在這次疫情首當其衝，而婦女亦受到不合比例的影響。國際勞工組織估計，2020 年的全球女性就業率下降4.2%，相當於流失5,400萬個工作崗位，反觀同年的男性就業率僅下降3.0%（註1）。這是由於從事餐飲、零售和家務等高風險行業的婦女較多，而年青及低收入國家的女性受到的影響則更大。



不過令問題趨於複雜的是，婦女通常需要照顧停學留家的子女及身體不適的家人，而這些都是無償工作。雖然隨著經濟復甦，就業前景有所改善，但國際勞工組織指出，女性較男性更難重投勞動市場，截至2021年底的女性就業率仍低於疫情之前的水平。



創造公平環境



如何創造更公平的就業環境？法國巴黎銀行正採取雙管齊下的行動，以應對女性未能發揮賺取收入潛能的結構性問題。



首先，本銀行致力運用數碼科技來推廣平等共融的概念。疫情期間，我們發現網上應用程式可以有效支援個別職業在家辦公及網上購物。這不但精簡每週採購日常用品的貨運流程，亦帶來利用科技發展網上業務的機遇。



若要利用科技力量，首先要讓婦女及女童學習數碼技術。根據聯合國國際電信聯盟的數據，全球女性使用互聯網的比率低於男性12.5%，而在最低度開發國家，只有15% 女性使用互聯網，遠低於已發展國家的86%（註2）。協助女性使用互聯網有助她們獲得金融服務及教育，從而創造改善生計的新機會。



然而，純粹提供接觸數碼科技的途徑，將無法使婦女全面享有數碼科技帶來的優勢，她們亦需要建立技能。若婦女希望擁有更理想的職位，便要獲得教育機會，特別是 STEM科目（科學﹑科技﹑工程及數學）。聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會指出，增強女性從事科技行業的能力「對締造更平等社會至關重要」，「這不僅有助改善性別平等，更在達至可持續經濟發展方面擔當重要角色。」（註3）



因此，法國巴黎銀行把協助更多女性投身資訊科技業視作首要任務，藉此鼓勵婦女從事這些關鍵職業，並為她們及其家庭和社區提供相關福利。本集團的其中一項優先策略是增加資訊科技部的女性員工數目：目標是在2024年底把資訊科技部的女性員工比例由31.6% 提升至37%，相當於為女性增設逾1,000個新職位。



為達到目標，我們從改善招聘計劃﹑提升內部流動性﹑改進培訓及傳授新技能等開始採取徹底的方針。我們委任女性員工擔任集團內部資訊科技大使，並推出輔導計劃及社交媒體活動。此外，本策略亦會因應當地情況而有所調整：例如在北美，女性佔資訊科技員工比率為22%，而非洲為37%，亞洲為32%，歐洲則為30%。（註4）



推動共融

除了增加集團的女性資訊科技員工比例外，我們亦發揮本集團的優勢，運用我們的財務資源和知識，透過銀行服務為女性賦能。在過去30多年以來，我們一直致力於普惠金融，支持全球的小額信貸機構協助無法獲得金融服務的人士，為建立個人事業踏出第一步。



由於缺乏銀行服務的人士以女性為主，因此為有意創業的婦女提供小額貸款是協助她們充份展現經濟潛力的可靠途徑。在過去30多年來，法國巴黎銀行透過協助小額信貸機構，讓180萬名女性獲得小額信貸（註5）。單是在2020年，本銀行向本計劃撥款3.76億歐元，透過專屬基金直接及間接為28家和100家小額信貸機構提供融資。自 1989 年至今，相關融資金額已達12億歐元（註6）。



我們能夠有效及目標明確地分配貸款，確實有賴科技的力量。例如，肯尼亞於2007 年推出流動付款系統 M-Pesa，在非洲展開「流動資金」革命，為七個國家的4,200萬無法享用銀行服務的人士提供金融服務（註7）。他們可以透過M-Pesa進行多項安全交易，包括支付賬單，以及開立儲蓄帳戶等。世界銀行估計，M-Pesa的農村用戶收入最多增加30%，而農村婦女亦由於家人及其他地方的匯款而獲益（註8）。



女性在修補疫情造成的損害時仍面對不符比例的阻力，因此，我們較以往更需要積極應對及克服妨礙其發展前景的深層偏見。此舉不僅惠及婦女，亦能造福社會：她們的家庭，甚至社區都會從中受惠。#BreakTheBias不但發出有力的行動呼籲，也是推動全球復甦不可或缺的工具。我們必須把握這個前所未見的顛覆時期，為全球建立更平等及更穩健的經濟環境。

詳情請瀏覽：https://bnpp.lk/07mj7o

作者：法國巴黎銀行財富管理亞太區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）

註1：https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_824865.pdf

註2：https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx#:~:text=According%20to%20ITU's%20latest%20data,stands%20at%2012.5%20per%20cent.

註3：https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Report_Gender%20Equality%20in%20the%20Technology%20Industry_0.pdf

註4：https://group.bnpparibas/en/news/feminising-it-professions-is-a-strategic-challenge-for-bnp-paribas-and-society-as-a-whole

註5：https://group.bnpparibas/en/news/encouraging-women-s-entrepreneurship-microfinance

註6：https://group.bnpparibas/en/group/at-the-service-of-our-clients-and-society/supporting-transitions/financial-inclusion

註7：https://www.vox.com/future-perfect/21420357/kenya-mobile-banking-unbanked-cellphone-money

註8：https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9492/503060BRI0Box31MPESA1Brief01PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

（特稿）