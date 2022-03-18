大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 副刊版 2022/03/18 分享： 疫情仍然嚴峻，不少人已減少到餐廳用膳，或許很記掛廚師即煮的熱呼呼美食。香港首家直火料理餐廳Fireside最新推出「在家Omakase」，廚師會親自蒞臨家中即席製作菜式，就像在餐廳用餐一樣，滿足大家對 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 今日 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 2022/03/11 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 2022/03/11 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 星級日廚再度回歸長本 2022/03/04 星級日廚再度回歸長本 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 2022/03/04 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 疫情 香港 餐廳 美食 餐飲 中環 菜式 魚 甜品 海鮮