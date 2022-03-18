  • 23°C
香港時間 : 2022318日 (五) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase

副刊版 2022/03/18

分享：

疫情仍然嚴峻，不少人已減少到餐廳用膳，或許很記掛廚師即煮的熱呼呼美食。香港首家直火料理餐廳Fireside最新推出「在家Omakase」，廚師會親自蒞臨家中即席製作菜式，就像在餐廳用餐一樣，滿足大家對

...

欄名 : Food

最新專欄文章 更多

味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食
今日
味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食
在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞
2022/03/11
在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞
米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事
2022/03/11
米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事
星級日廚再度回歸長本
2022/03/04
星級日廚再度回歸長本
抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式
2022/03/04
抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式
疫情 香港 餐廳 美食 餐飲 中環 菜式 甜品 海鮮

上一篇文章

Tea WG推出兩款茗茶音樂禮盒

下一篇文章

味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？