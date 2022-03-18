大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase

疫情仍然嚴峻，不少人已減少到餐廳用膳，或許很記掛廚師即煮的熱呼呼美食。香港首家直火料理餐廳Fireside最新推出「在家Omakase」，廚師會親自蒞臨家中即席製作菜式，就像在餐廳用餐一樣，滿足大家對

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