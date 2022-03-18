味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 副刊版 2022/03/18 分享： 疫情下港人外遊夢碎，每當想念第二個家鄉日本之時，只能以食來慰藉一番，最懷念是出自日本壽司職人之手的江戶前壽司。正好近來得知位於銅鑼灣的「竹」日本料理，邀得日籍壽司達人原武則加盟為壽司主廚，還帶來兩款 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 今日 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 2022/03/11 在家品味酒店居酒屋美食 日式菜餚及雞尾酒外賣送遞 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 2022/03/11 米芝蓮1星餐廳ANDO 全新季節菜單 以菜式說故事 星級日廚再度回歸長本 2022/03/04 星級日廚再度回歸長本 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 2022/03/04 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式