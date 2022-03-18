味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食

疫情下港人外遊夢碎，每當想念第二個家鄉日本之時，只能以食來慰藉一番，最懷念是出自日本壽司職人之手的江戶前壽司。正好近來得知位於銅鑼灣的「竹」日本料理，邀得日籍壽司達人原武則加盟為壽司主廚，還帶來兩款

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