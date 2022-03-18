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全球鐘錶銷售榜 再躍一級登第二 卡地亞夥拍 Sacai力爭世一

副刊版 2022/03/18

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三月頭《2021年瑞士鐘錶產業年度報告》出爐，其中Cartier（卡地亞）以年銷200億港元排第二，終擺脫四年探花之名，一登榜眼之位。然而，作為全球鐘錶珠寶界龍頭之一，未來目標定必直指「世一」之位，而

...

欄名 : Jewelry

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