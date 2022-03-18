全球鐘錶銷售榜 再躍一級登第二 卡地亞夥拍 Sacai力爭世一 副刊版 2022/03/18 分享： 三月頭《2021年瑞士鐘錶產業年度報告》出爐，其中Cartier（卡地亞）以年銷200億港元排第二，終擺脫四年探花之名，一登榜眼之位。然而，作為全球鐘錶珠寶界龍頭之一，未來目標定必直指「世一」之位，而 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Chopard帶貨女王的堅持 2022/03/11 Chopard帶貨女王的堅持 我與男神的距離 MIKIMOTO X COMME des GARCONS 2022/03/04 我與男神的距離 MIKIMOTO X COMME des GARCONS 向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 2022/02/18 向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 情人節贈興最緊要飾趣 2022/02/11 情人節贈興最緊要飾趣 在空中的這一秒Piaget 2022/02/04 在空中的這一秒Piaget 銀行