一期一會 Patek Philippe 副刊版 2022/03/18 分享： 作為鐘錶之王，Patek Philippe（百達翡麗）從不太理人間煙火，它專心一致的態度，全神貫注製作精湛複雜的鐘錶，猶如一種宗教般虔誠，而每年也會舉行一場「給信徒參拜」的活動，那就是即將於4月在日內 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標 2022/03/11 谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標 神之點滴Vacheron Constantin 2022/03/04 神之點滴Vacheron Constantin 花開兩朵．各表一枝 Roger Dubuis 2022/02/25 花開兩朵．各表一枝 Roger Dubuis LVMH 2022鐘錶周巡禮 BULGARI大玩「雕」鑽效應 2022/02/18 LVMH 2022鐘錶周巡禮 BULGARI大玩「雕」鑽效應 情人節5類情侶錶推介 2022/02/11 情人節5類情侶錶推介 產品 歐洲 品牌 展覽 鐘錶 巴黎 宗教 鐘錶 藝術館 日內瓦