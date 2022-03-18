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一期一會 Patek Philippe

副刊版 2022/03/18

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作為鐘錶之王，Patek Philippe（百達翡麗）從不太理人間煙火，它專心一致的態度，全神貫注製作精湛複雜的鐘錶，猶如一種宗教般虔誠，而每年也會舉行一場「給信徒參拜」的活動，那就是即將於4月在日內

...

欄名 : Watch

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