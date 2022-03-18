「打劫都咁無誠意！」成為過去一周笑話。

不少報章稱這手持鎅刀行劫的男子為笨賊，但醫生認為他似「可憐賊」居多，以弱者姿態去鋌而走險，難怪事主揶揄他「無誠意」。

誠意英文是sincerity，而sincere拉丁文字便是sin-cerus，「sin」意思是「沒有」或「不是」，cerus就是「臘」。為何「沒有臘」就是「誠意」？其中解釋是古希臘羅馬雕塑家在工作時，會用白臘蓋在大理石上作掩飾，故當他們能完美地完成作品而不使用白臘時，便可說句「sincerus」，帶有真實無假的意思。

可憐那賊身材矮細、武器也弱小，很明顯他不懂甚至不想去打劫，可能是形勢所迫，便沒有誠意地打劫，做出了這種愚蠢的行為；而更不幸的是，這賊遇上了強者，一言不發關上收銀機再到廚房拿菜刀跟他比拼。從中亦可見，若這賊是慣犯，便不會在對方這連串動作期間，只懂得呆立在旁。

撇開這樁劫案，談談處世做人的誠意。

不想和不懂但仍然去做，結果定然缺乏誠意；若想而不懂的話，只需花上時間和努力，最終也能做出結果，故此，「想」是誠意的基本條件。有動機（motivation）才有動力，有動力才能動情，能動情才有誠意。六七十年代的香港社會較窮困，故民眾有很大動機，社會普遍也遍布着誠意，惟當社會愈富強，誠意也跟隨動機、動力相繼減少。

擔任醫生要有強烈的助人動機，才能表現出誠意。

後記：未知事主有否誠意把百元鈔票還給那賊，雖然行劫不成兼行為不對，但這鈔票仍屬他所有。