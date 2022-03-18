早幾年外國品牌開始推AI KOL（虛擬網紅），近年內地亦有。我一直留意，香港幾時會有？今次真真意想不到，恒生銀行竟快過一眾品牌，在香港銀行界創造出首位虛擬KOL：Hazel。看見恒生近年的品牌策略，如去年找人氣唱作歌手林家謙聲演「一首流行88年的歌」、拍「開放式Group Chat」街訪年輕人（如訪問月頭和月尾使錢之別），我已暗地俾like，皆因要與年輕目標群對口，就必須用其熟悉的Cultural Ecosystem（文化生態系統）去真正connect。

恒生的虛擬KOL Hazel，在銀行界來說，相當破格。細看Hazel特徵：二十五歲的Slasher（斜槓一族），既是插畫師、又是平面模特兒，鍾情音樂和藝術，也熱衷瑜伽等運動；其IG還鋪出與年輕唱作歌手Jay Fung合唱，亦曾穿上理工大學服裝及紡織品設計畢業生的畢業作品等，很前衞、很young。

跟恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪（May）閒聊，我劈頭就說：「May，今次真係估你哋唔到！恒生竟搶先推AI KOL，仲快過其他潮流品牌！」May在另一端爽快分享：「Digital Banking乃大趨勢，而年輕一代亦是我們目標群眾之一，當然要與他們接軌。」

May表示，銀行在創造Hazel前，有三個考慮：

一、盼從年輕人的人生早階就開始陪伴成長；二、推出前，先訪問近七百五十位年輕人的想法，才打造出Hazel；三、必須用年輕人熟悉的語言和場景，故銀行的Social Media Team全為年輕人，而銀行整體有三成的員工都是三十歲以下的。

最後，May還懇切地說：「你經常接觸年輕人，一定要鼓勵他們，只要肯俾心機，香港很多大公司都願意提供機會的！」簡單一句，暖在心頭。想起兒時與恒生結緣，就是由那個經典的唐老鴨錢罌伴我成長開始，到投身社會首次出糧一直沿用至今；而日後代表恒生陪伴年輕一代成長的，亦有Hazel。