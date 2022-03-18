  • 23°C
香港時間 : 2022318日 (五) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒生很young

副刊版 2022/03/18

分享：

早幾年外國品牌開始推AI KOL（虛擬網紅），近年內地亦有。我一直留意，香港幾時會有？今次真真意想不到，恒生銀行竟快過一眾品牌，在香港銀行界創造出首位虛擬KOL：Hazel。看見恒生近年的品牌策略，如去年找人氣唱作歌手林家謙聲演「一首流行88年的歌」、拍「開放式Group Chat」街訪年輕人（如訪問月頭和月尾使錢之別），我已暗地俾like，皆因要與年輕目標群對口，就必須用其熟悉的Cultural Ecosystem（文化生態系統）去真正connect。

恒生的虛擬KOL Hazel，在銀行界來說，相當破格。細看Hazel特徵：二十五歲的Slasher（斜槓一族），既是插畫師、又是平面模特兒，鍾情音樂和藝術，也熱衷瑜伽等運動；其IG還鋪出與年輕唱作歌手Jay Fung合唱，亦曾穿上理工大學服裝及紡織品設計畢業生的畢業作品等，很前衞、很young。

跟恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪（May）閒聊，我劈頭就說：「May，今次真係估你哋唔到！恒生竟搶先推AI KOL，仲快過其他潮流品牌！」May在另一端爽快分享：「Digital Banking乃大趨勢，而年輕一代亦是我們目標群眾之一，當然要與他們接軌。」

May表示，銀行在創造Hazel前，有三個考慮：

一、盼從年輕人的人生早階就開始陪伴成長；二、推出前，先訪問近七百五十位年輕人的想法，才打造出Hazel；三、必須用年輕人熟悉的語言和場景，故銀行的Social Media Team全為年輕人，而銀行整體有三成的員工都是三十歲以下的。

最後，May還懇切地說：「你經常接觸年輕人，一定要鼓勵他們，只要肯俾心機，香港很多大公司都願意提供機會的！」簡單一句，暖在心頭。想起兒時與恒生結緣，就是由那個經典的唐老鴨錢罌伴我成長開始，到投身社會首次出糧一直沿用至今；而日後代表恒生陪伴年輕一代成長的，亦有Hazel。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

個心離一離
2022/03/17
個心離一離
不能亂食
2022/03/16
不能亂食
樂意做醜人
2022/03/15
樂意做醜人
同人有仇才會說的話
2022/03/14
同人有仇才會說的話
女廁奇觀
2022/03/11
女廁奇觀
銀行 品牌 利嘉敏 KOL 網紅 職場技能 領導能力 可持續發展

上一篇文章

病癒後的養生湯水

下一篇文章

先發制人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？