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香港迪士尼重推真空美食包 8款中西菜設外賣送遞

副刊版 2022/03/18

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居家抗疫，最近在家煮食變成大家的日常。雖然香港迪士尼樂園度假區暫時關閉，但粉絲毋須太過失望，皆因樂園再度推出「家倍滋味」真空美食包，並設有外賣送遞服務。

8款的真空美食包有中西菜餚選擇，全由香港迪士尼樂

...

欄名 : 新鮮熱辣

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