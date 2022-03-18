香港迪士尼重推真空美食包 8款中西菜設外賣送遞 副刊版 2022/03/18 分享： 居家抗疫，最近在家煮食變成大家的日常。雖然香港迪士尼樂園度假區暫時關閉，但粉絲毋須太過失望，皆因樂園再度推出「家倍滋味」真空美食包，並設有外賣送遞服務。 8款的真空美食包有中西菜餚選擇，全由香港迪士尼樂 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 聯乘日本百年眼鏡品牌合作 謝安琪推手工眼鏡展生活態度 2022/03/17 聯乘日本百年眼鏡品牌合作 謝安琪推手工眼鏡展生活態度 MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 2022/03/16 MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 2022/03/16 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 2022/03/15 半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 2022/03/14 帝苑酒店推出順德菜 品嘗魚米之鄉經典美食 酒店 美食 菜式 外賣 中菜 迪士尼樂園 黑松露 Disney