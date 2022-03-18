維他命D防新冠？ 多食觀念要改觀

昨天星期四，又是TBT（Throwback Thursday），它是社交媒體例如Instagram的用語，照片帖文中標籤（hashtag）的關鍵字之一，意思是在星期四貼上一些舊照片；因為一星期裏星期四一般比較忙，沒時間拍照，於是post些舊相，擦擦存在感，就有了Throwback Thursday。

Throwback（TB）有回想之意，TB也可代表其他意思，例如日前我提到的Tuberculosis（肺結核病）。歷史上不乏死於肺結核的名人，魯迅、電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）女主角慧雲李（Vivien Leigh）都是。

肺結核俗稱肺癆，由細菌結核桿菌引起，主要造成肺部感染，病徵包括發燒、疲倦、咳嗽甚至咳血等，但很多病人無明顯徵狀，是不是很熟悉？肺結核比新冠更可怕的是，若沒有及時為意與治療，10%潛伏感染者會惡化為嚴重結核病，死亡率高達50%。事實上，世衞組織的報告顯示，新冠未出現之前，2007年以來結核病一直位居單一傳染病死亡之首，2020年全球就有約150萬人死於此症。

不過，學者亦帶來好消息，說用抗生素治療結核病外，維他命D似乎亦有助患者較快痊癒。發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究表示，高劑量維他命D會抑制人體對感染的發炎反應，協助肺部的空洞加速癒合，進而減少肺部受損，亦指維他命D抑制發炎反應，卻不會干擾抗生素的作用。

維他命D有兩種主要形式：麥角鈣化固醇和膽鈣化固醇，分別稱作維他命D2及D3。D2在含油脂的魚類如三文魚、鱈魚等，奶類、蛋黃也有少少，以及人造補充劑；而我日前所說，身體皮膚下一種物質在陽光紫外綫照射下轉化合成的，就是D3。相比D2，維他命D3較能被人體轉化為活性的維他命，更為有效；而維他命D有助鈣質吸收，身體缺乏維他命D影響骨骼生長，又或者出現骨質疏鬆等，大家耳熟能詳，就不再說了。

我想說的是，過去20多年，人們對維他命D有了新的認知，它不僅對骨骼有益，缺乏維他命D，亦似乎與各種健康問題有關，包括心血管疾病、糖尿病、甚至某些癌症，雖則眾說紛紜。有研究指，維他命D在人類免疫系統中，起着調節作用，令免疫細胞更好地攻擊外來入侵如細菌、病毒；缺乏維他命D，或會導致免疫失調，減弱身體對病毒的防綫，較容易出現呼吸系統疾病，炎症風險亦增加。

那麼，一個簡單的問題是：維他命D有助預防同樣是肺部感染、靠人體免疫系統和病毒對抗的新冠嗎？

簡單來回答，是不肯定。外國有科學研究顯示，維他命D不足與新冠對人體影響的後果之間，存在一些關係，例如有研究指，新冠的嚴重個案中，不少病人體內維他命D水平不足；亦有研究稱，維他命D充足，染上新冠出現重症的機會少一些，因為細胞因子風暴或細胞激素風暴（cytokine storm）減少。

細胞因子風暴指被新冠搞到「性情大變」的細胞因子，傳令免疫系統大軍「倒戈起義」，不分敵我、無差別地攻擊病人各種器官，引發其重症致死；而此研究推測，可能因為維他命D調節免疫系統，新冠病毒引發免疫失常的機會下降，但這些只是個別研究。

維他命D能否預防新冠，目前未有足夠龐大的數據支持，畢竟新冠出現也只不過才兩年多，需要時間產生數據，目前科學界普遍的共識是證據仍不充分，不足以建議人們攝取更多維他命D，甚至服用補充丸、補充劑來預防新冠。

適可而止 過多攝取有害

有人或會說，那麼不必理會科學家，一於攝取多些維他命D，反正多些維他命不會死，然而這個卻不一定。過多攝取維他命D是有害的，例如刻意一次服用多片維他命丸，又或者不經意攝入高劑量，身體長期累積過多維他命D，輕則食慾不佳、噁心嘔吐，重則過度增加血鈣濃度，導致高血鈣症，血管與組織器官鈣化，從而損害心臟和腎臟。

大多數公共衞生機構建議，每天最多攝入10微克（400 IU，IU為國際生物計量單位）維他命D，成人一天勿超過2000 IU。

另一個問題是，維他命D究竟是不是維他命，是有爭議的。有看法認為，維他命D不是維他命，而是賀爾蒙，之所以被誤會成維他命，是因為最初在魚肝油裏被發現；可是後來研究證明，人類只要曬太陽，就能在人體合成維他命D，而不像其他維他命多數只源自食物，人體不能生產，故不應被歸類為維他命。維他命D屬於類固醇類賀爾蒙，而賀爾蒙「可以載舟，亦能覆舟」，例如缺乏女性荷爾蒙導致骨質疏鬆，但女性荷爾蒙太多，也會誘發乳癌。

要攝取維他命D，一個簡單方法是曬太陽，但也要適可而止，一般每周幾次，每次大約15分鐘，再加上健康平衡飲食，已經提供所需的維他命D。一般正常人適量攝取維他命D就夠，無必要刻意增加攝取，但其他一些人就不同，甚至需要維他命D補充劑。

處於發育期的兒童、青少年，維他命D對骨骼生長有重要作用；上了年紀或關節退化等人士，維他命D減少體內鈣質流失，在預防和治療上有一定作用；孕婦或哺乳期女性，容易缺乏維他命D，需要適量補充；飲食不規律的人容易營養不均衡，也需要補充維他命D；外國一些國家，日照時間短或者大霧日照強度低，國民體內普遍不夠維他命D，會吃加入更多維他命D的食品，如乳製品、果汁等，又或者維他命丸。

全球不少人都缺乏維他命D，最有效的方法，是天放晴時，身心向陽，但不一定要去迫爆沙灘，出街也有很多空間。

▲ 有個別研究指，攝取維他命D或有助預防新冠重症，但證據仍不充分，而且過多攝取可能損害心臟和腎臟，一般正常人適量攝取就足夠，毋須刻意增加。