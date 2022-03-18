國家重科創發展 為港創機遇

國務院總理李克強於本月5日在「第十三屆全國人大五次會議」開幕會中，發布《政府工作報告》，以下是筆者針對《報告》中有關國家科技創新發展工作的看法：

重大科學工程 成績世界矚目

一、2021年是不平凡的一年，新冠疫情全球肆虐、中美貿戰不斷升温、世界經濟持續波動。面對複雜嚴峻的國內外形勢，以及諸多風險挑戰，中央政府去年工作的主要目標任務得以較好完成，殊不容易，亦助力「十四五規劃」良好開局，甚具策略性。在普遍較多人關注的經濟發展領域方面，國家去年的國內生產總值（GDP）增長率為8.1%，略勝預期；總值為114萬億元人民幣，僅次於美國，全球排行第二。

科技創新推動經濟，去年中央政府總開支投放約3.9%在相關方面發展，是國家GDP的2.4%，雖然科研投入與GDP比例比起韓國的4.35%和美國的2.88%為低，但國家去年創新能力依然進一步增長，成就全球有目共睹，在關鍵核心技術攻關方面，亦取得明顯重要進展，例如「神舟十三號」載人航天、「天問一號」火星探測等重大科學工程，均成績斐然，世界矚目。

去年中央政府亦大力促進數碼技術與實體經濟融合，例如特別為2022年北京冬奧而設計及開發的高科技場館和設施，都是很好的成功例子，它們都獲得各地冬奧參賽者的稱讚。

二、在經濟存在下行壓力下，李克強總理強調，2022年中央政府工作要堅持「穩之當頭，穩中求勝」。在這基礎之下，《報告》提出今年GDP增長的預期目標5.5%左右。未來一年國內外形勢預計仍然嚴峻複雜，風險挑戰將會持續增多，因此筆者認為今年的GDP預算非常合理。《報告》指2022年政府工作要完成多項目標任務，當中包括：

-宏觀政策要穩健有效；

-微觀致策要持續激發市場主體活力；

-結構政策要着力暢通國民經濟循環；

-科技政策要素紮實落地；

-改革開放政策要激活發展動力；

-區域政策要增強發展的平衡性和協調性；

-社會政策要兜住兜牢民生底綫。

產學研用結合 促數碼經濟發展

中央政府各方面的工作都要圍繞這些重大政策和要求，仔細落實具體舉措，形成促進發展的綜合力量。

三、2022年中央政府工作特別是在推動科技政策方面，《報告》指出將持續地「深入實施驅動創新發展戰略，鞏固壯大實體經濟根基」，並會積極促進產學研用結合。在研方面，為提升科技創新能力，將實施基礎研究十年計劃，「十年磨一劍」；在學方面，加快建設世界重要人才中心和創新高地；在產方面，加大力度激勵企業創新，例如利用免稅手段，鼓勵企業投資應用科研和科技轉移，推動科研產業化，另外大力推行再工業化，增強製造業核心競爭力；在用方面，促進數碼經濟發展，並同時完善數碼經濟的治理。

最後，上述國家有關科技創新的工作計劃，對香港科創發展潛在許多機遇，香港的產學研用各界應該好好與內地特別是大灣區對接，為香港「疫情後」及「後疫情」經濟復甦作好準備。