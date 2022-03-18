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加密貨幣興起 避險新常態

行政人員版 2022/03/18

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曾幾何時「盛世古董，亂世黃金」這世話可謂深入人心。不過俄羅斯軍事入侵烏克蘭，在金融體系半癱瘓之下，民眾不是買入黃金，而是轉而買入加密貨幣「避險」。可見科技對人們生活的影響，可以遠較想像為高。

捐款予烏

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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