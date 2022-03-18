加密貨幣興起 避險新常態 行政人員版 2022/03/18 分享： 曾幾何時「盛世古董，亂世黃金」這世話可謂深入人心。不過俄羅斯軍事入侵烏克蘭，在金融體系半癱瘓之下，民眾不是買入黃金，而是轉而買入加密貨幣「避險」。可見科技對人們生活的影響，可以遠較想像為高。 捐款予烏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 大學鑽研鎂功效 化作創傷癒合敷料 2022/03/14 大學鑽研鎂功效 化作創傷癒合敷料 抗疫如創業 須認知事實克服恐懼 2022/03/11 抗疫如創業 須認知事實克服恐懼 港科研大突破 口服疫苗見成效 2022/03/07 港科研大突破 口服疫苗見成效 數碼素養批判思維 亂世中不可缺 2022/03/04 數碼素養批判思維 亂世中不可缺 關心下一代 學懂Discord用法 2022/02/28 關心下一代 學懂Discord用法 金融 貨幣政策 俄羅斯 軍事 烏克蘭 制裁 量化寬鬆 戰爭 比特幣 銀行