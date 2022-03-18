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重返辦公室在即 7招助員工適應

行政人員版 2022/03/18

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【本報訊】隨着多間跨國科企準備讓員工重返辦公室工作，各行業管理人需籌備重返辦公室時間表。對於已習慣混合工作的員工，部分並不願回到過往的工作模式。據網站Fast Company報告稱，辦公室工作仍是十分

...

欄名 : Good Job Insight

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