重返辦公室在即 7招助員工適應 行政人員版 2022/03/18 分享： 【本報訊】隨着多間跨國科企準備讓員工重返辦公室工作，各行業管理人需籌備重返辦公室時間表。對於已習慣混合工作的員工，部分並不願回到過往的工作模式。據網站Fast Company報告稱，辦公室工作仍是十分 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 工作生活欠平衡 5招增員工活力 2022/03/17 工作生活欠平衡 5招增員工活力 助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 2022/03/16 助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 2022/03/15 企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 2022/03/14 3大科企重返辦公室 可分階段或自選地點 混合工作添壓力 5招提升員工效率 2022/03/11 混合工作添壓力 5招提升員工效率 職場文化 職場技能 職業生涯 求職招聘 疫情 行業 壓力 在家工作 遙距工作 電腦設備