烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售

俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動已進入第3周，不少企業都呼籲撤出俄羅斯市場，甚至作出制裁。烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov早前在Twitter表示，俄羅斯仍可購得高通（Qualcomm）產品，呼籲

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