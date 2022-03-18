Google開發者大會料介紹Android 13 行政人員版 2022/03/18 分享： Google宣布年度盛事Google I/O開發者大會2022，將於美國西岸時間5月11至12日舉行。今年大會依然以綫上形式進行，僅供Google員工及部分合作夥伴於現場參與。預計Google將在會上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售 今日 烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售 亞馬遜元宇宙遊戲 讓用戶掌握雲端運算 2022/03/17 亞馬遜元宇宙遊戲 讓用戶掌握雲端運算 德國BSI促移除 卡巴斯基防毒軟件 2022/03/17 德國BSI促移除 卡巴斯基防毒軟件 PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法 2022/03/16 PlayStation周五直播 《霍格華茲的傳承》玩法 Windows 11植入廣告 推廣自家產品 2022/03/16 Windows 11植入廣告 推廣自家產品 科技行業 Google I／O 商業 疫情 美國 Google Android 作業系統