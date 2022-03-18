看了香港足球隊前隊長陳偉豪退役後轉行做地產代理的訪問，我認為他轉行是聰明的做法。

如果他繼續留在足球圈，當一個足球教練也不見得很穩定，而且在香港肯定沒有多美好的前景。倒不如利用之前做足球員建立的知名度，在其他市場潛力更大的行業發展。

當然，地產代理行業的競爭也很大，而且面對僧多粥少的問題，也遭受到經濟高低潮的挑戰，像現在樓市的冰封狀態下，很多代理也無法開單。但地產代理始終入行門檻比較低，加上他有一定的知名度，這已經比很多人優勝。

運動員職業生涯短暫，當然要考慮第2事業。

但我認為每一個人都要有心理準備無法在一個行業做到退休，尤其世界變化的速度愈來愈快，行業的更替和轉型也更快。

我自己也是在46歲高齡才發展第2事業，雖然還是做廣告，但從打工轉換到創業的軌道，還作了重大的轉型，現在集團經營的業務，大部分都是我以前沒有接觸過的。

我在打工時建立的信譽、知名度和人際網絡，累積的經營和管理經驗，儲蓄到的資金，對於我發展第2事業有很大幫助。

我認為任何人無論他們現在做甚麼行業，都要想想這個事業能讓自己累積到甚麼獨特的資產，如果要開展第2事業的話，將會有甚麼可能性。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》