醫局App「HA Go」 可預約指定診所 港聞版 2022/03/18 分享： 本港第5波疫情持續，為支援社區的確診病人，醫管局昨宣布，患者即日起可透過醫管局電話應用程式「HA Go」，預約到指定診所求診；其功能除了可查閱指定診所名額外，也可為自己或其他確診人士預約服務，並可隨時 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診回落至21650宗 增289人不治 今日 確診回落至21650宗 增289人不治 發病後2天病毒量高峰 快測最準 今日 發病後2天病毒量高峰 快測最準 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 今日 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 今日 聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 你可能感興趣 確診回落至21650宗 增289人不治 今日 01:00 確診回落至21650宗 增289人不治 發病後2天病毒量高峰 快測最準 今日 01:00 發病後2天病毒量高峰 快測最準 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 今日 01:00 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 疫情 診所 劉家獻 醫管局