醫局App「HA Go」 可預約指定診所

本港第5波疫情持續，為支援社區的確診病人，醫管局昨宣布，患者即日起可透過醫管局電話應用程式「HA Go」，預約到指定診所求診；其功能除了可查閱指定診所名額外，也可為自己或其他確診人士預約服務，並可隨時

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