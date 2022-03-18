發病後2天病毒量高峰 快測最準

第5波疫情嚴峻，有發燒徵狀的人使用快速抗原測試檢測時，快測結果卻呈陰性，反而症狀消退時卻呈陽性。港大專家解釋，發燒屬身體與病毒打仗之初，惟發病後2至3天病毒量達高峰，屆時快測最準確。

初期與病毒打仗 出

...