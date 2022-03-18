發病後2天病毒量高峰 快測最準 港聞版 2022/03/18 分享： 第5波疫情嚴峻，有發燒徵狀的人使用快速抗原測試檢測時，快測結果卻呈陰性，反而症狀消退時卻呈陽性。港大專家解釋，發燒屬身體與病毒打仗之初，惟發病後2至3天病毒量達高峰，屆時快測最準確。 初期與病毒打仗 出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診回落至21650宗 增289人不治 今日 確診回落至21650宗 增289人不治 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 今日 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 今日 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 今日 聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 你可能感興趣 確診回落至21650宗 增289人不治 今日 01:00 確診回落至21650宗 增289人不治 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 今日 01:00 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 今日 01:00 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 疫情 快速測試 新冠肺炎疫情