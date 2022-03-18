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洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心

港聞版 2022/03/18

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本港確診個案持續過萬，第5個由中央援建的洪水橋社區隔離設施昨日啟用，政務司司長李家超表示，設施部分會用作長者暫託中心料4月營運，連同其餘中央援建設施提供的房間已逾3,000間，床位數目亦已超過

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