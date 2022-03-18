洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 港聞版 2022/03/18 分享： 本港確診個案持續過萬，第5個由中央援建的洪水橋社區隔離設施昨日啟用，政務司司長李家超表示，設施部分會用作長者暫託中心料4月營運，連同其餘中央援建設施提供的房間已逾3,000間，床位數目亦已超過 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診回落至21650宗 增289人不治 今日 確診回落至21650宗 增289人不治 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 今日 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 發病後2天病毒量高峰 快測最準 今日 發病後2天病毒量高峰 快測最準 聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 今日 聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 你可能感興趣 確診回落至21650宗 增289人不治 今日 01:00 確診回落至21650宗 增289人不治 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 今日 01:00 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 發病後2天病毒量高峰 快測最準 今日 01:00 發病後2天病毒量高峰 快測最準 李家超 政務司 社會福利署 隔離檢疫 新冠肺炎疫情