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聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公

政治版 2022/03/18

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公務員事務局局長聶德權指，注意近日有輿論質疑公務員的抗疫態度消極，但他強調，絕大部分公務員積極、盡忠職守、不分晝夜地投入抗疫工作。

聶德權昨日以「公務員全民皆兵積極投入抗疫」為題撰文，表示明白外界對政府

...

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