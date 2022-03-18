聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 政治版 2022/03/18 分享： 公務員事務局局長聶德權指，注意近日有輿論質疑公務員的抗疫態度消極，但他強調，絕大部分公務員積極、盡忠職守、不分晝夜地投入抗疫工作。 聶德權昨日以「公務員全民皆兵積極投入抗疫」為題撰文，表示明白外界對政府 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診回落至21650宗 增289人不治 今日 確診回落至21650宗 增289人不治 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 今日 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 發病後2天病毒量高峰 快測最準 今日 發病後2天病毒量高峰 快測最準 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 今日 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 你可能感興趣 確診回落至21650宗 增289人不治 今日 01:00 確診回落至21650宗 增289人不治 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 今日 01:00 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 發病後2天病毒量高峰 快測最準 今日 01:00 發病後2天病毒量高峰 快測最準 疫情 聶德權 公務員事務局 政治 新冠肺炎疫情