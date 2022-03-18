確診回落至21650宗 增289人不治 無長期病49歲婦 留醫2日亡或涉隱疾 港聞版 2022/03/18 分享： 第5波疫情終見回落，昨增21,650宗確診個案，較前日宗數回落26%，而經核酸檢測確診亦僅8,628宗，屬近3周首度回落至萬宗以下；同日再增289人死亡，包括2名20餘歲有先天性疾病者，另有49歲患者 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 今日 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 發病後2天病毒量高峰 快測最準 今日 發病後2天病毒量高峰 快測最準 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 今日 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 今日 聶德權指公僕盡心抗疫 抹殺努力不公 你可能感興趣 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 今日 01:00 醫局App「HA Go」 可預約指定診所 發病後2天病毒量高峰 快測最準 今日 01:00 發病後2天病毒量高峰 快測最準 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 今日 01:00 洪水橋隔離設施 部分作長者暫託中心 疫情 衞生防護中心 張竹君 梁子超 科興 輝瑞 高拔陞 新冠肺炎疫情