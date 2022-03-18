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確診回落至21650宗 增289人不治

無長期病49歲婦 留醫2日亡或涉隱疾

港聞版 2022/03/18

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第5波疫情終見回落，昨增21,650宗確診個案，較前日宗數回落26%，而經核酸檢測確診亦僅8,628宗，屬近3周首度回落至萬宗以下；同日再增289人死亡，包括2名20餘歲有先天性疾病者，另有49歲患者

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