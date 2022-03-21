應科院首創「精英科技人才招聘計劃」 設獎學金吸納新一代科研人才

推動科研發展，不但需要投入資金，持續吸納具潛力的人才同樣重要！致力透過應用科技研究提升本地競爭力的香港應用科技研究院（下稱應科院），首創「精英科技人才招聘計劃」(Top Technology Scholar Programme)（下稱計劃），銳意吸納畢業未滿兩年的碩士及博士精英，加入應科院從事重要研究項目，並汲取大灣區經驗。獲選專才在完成計劃兩年後，更可獲頒獎學金，以作嘉許。



應科院一貫致力為不同企業與公營機構度身訂造科技方案，協助其解決難題和提升營運效率；當中涉及的科技應用層面涵蓋智慧城市發展、金融科技、智能製造、數碼健康科技和專用集成電路，影響深遠。

提供科研實踐 培育創科專才



為此，應科院行政總裁葉成輝博士指出，應科院除了積極發展尖端的應用科技，也肩負為香港培育創科人才的使命，因而期望透過推出該計劃，進一步吸納更多優秀的研究院畢業生，讓他們汲取研發實戰經驗；同時透過應科院的工作和網絡，擴闊眼界，把握大灣區和國際創科機遇，並了解初創成功要訣。「我們會繼續以嶄新思維培養創科生力軍，令香港的創科更趨蓬勃發展。」



這項嶄新計劃歡迎於研究院畢業未滿兩年的本地及非本地專才參加。獲選者可參與應科院的重要研發項目，葉成輝博士稱，應科院多年來與不少大灣區企業和機構合作進行研發，計劃參與者正可從中汲取大灣區經驗，也有機會到訪當地大型創科機構，開拓眼界。若疫情許可，應科院將安排這些新一代科研人才前往海外接受培訓和交流。此外，他們亦可藉到訪初創企業了解其營運模式，為日後創業作好準備。

安排多元培訓 設不同獎勵



為讓這些未來的科研接班人可從計劃中獲得更多裨益，應科院將派出管理人員或創科業界專才擔任「學長」，傳授經驗和心得。與此同時，應科院不但為他們提供度身訂造的培訓項目，更設有資助申請，適用於修讀坊間最多共24小時的課程，並有機會參與重要創科界聯盟的活動及企業社會責任項目。



在獎勵方面，計劃參加者於入職一年後，若表現達標，將可獲晉升及加薪；而完成兩年計劃後，各碩士及博士畢業生更可分別獲得5萬元及8萬元的獎學金。



計劃由即日起至2022年12月31日接受申請，詳情可瀏覽以下網頁：www.astri.org/careers/top-technology-scholar-programme

（特約）