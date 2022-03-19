尚宜四正易擺位 置業家居 2022/03/19 分享： 單位：低層E室 實用面積：138平方呎 間隔：開放式 叫租：$8,900^（呎租：$64.5） 單位提供：利嘉閣（66880829） 註：^業主已於1月下旬將單位封盤，並收回自用。 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 今日 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 今日 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 你可能感興趣 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 今日 01:00 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 今日 01:00 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 最新專欄文章 更多 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 今日 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 今日 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 浴室兩處地台不平 造成積水現象【獲60分】 2022/03/12 浴室兩處地台不平 造成積水現象【獲60分】 AVA 228 遠眺海景 2022/03/12 AVA 228 遠眺海景 AVA 228近港鐵站 主打納米戶 月租$9,200起 2022/03/12 AVA 228近港鐵站 主打納米戶 月租$9,200起 物業出租