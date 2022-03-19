上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 置業家居 2022/03/19 分享： 上水多年來均無新盤供應，於今年1月下旬起入伙的單幢新盤尚宜，只有30個開放式及1房單位，入伙至今錄得9宗租務，呎租及回報率俱佳之餘，更先後創出新界北區新高。該廈現有4個租盤，開放式戶租金由$9,000 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 尚宜四正易擺位 今日 尚宜四正易擺位 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 今日 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 你可能感興趣 尚宜四正易擺位 今日 01:00 尚宜四正易擺位 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 今日 01:00 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 最新專欄文章 更多 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 今日 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 尚宜四正易擺位 今日 尚宜四正易擺位 浴室兩處地台不平 造成積水現象【獲60分】 2022/03/12 浴室兩處地台不平 造成積水現象【獲60分】 AVA 228 遠眺海景 2022/03/12 AVA 228 遠眺海景 AVA 228近港鐵站 主打納米戶 月租$9,200起 2022/03/12 AVA 228近港鐵站 主打納米戶 月租$9,200起 尚宜 上水 驗樓 物業出租