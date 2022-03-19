上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起

上水多年來均無新盤供應，於今年1月下旬起入伙的單幢新盤尚宜，只有30個開放式及1房單位，入伙至今錄得9宗租務，呎租及回報率俱佳之餘，更先後創出新界北區新高。該廈現有4個租盤，開放式戶租金由$9,000

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