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倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢

置業家居 2022/03/19

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「英國倫敦第3區（Zone 3）兼享名校網及鐵路優勢，社區配套亦完善，有望吸引實力家庭進駐。本周末便有坐落該處的樓盤進行展銷，為St Williams新盤Clarendon最新一期Moselle

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欄名 : 海外置業

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