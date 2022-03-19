倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢 置業家居 2022/03/19 分享： 「英國倫敦第3區（Zone 3）兼享名校網及鐵路優勢，社區配套亦完善，有望吸引實力家庭進駐。本周末便有坐落該處的樓盤進行展銷，為St Williams新盤Clarendon最新一期Moselle ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 2022/03/12 英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 2022/02/26 曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 2022/02/19 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 2022/02/12 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 2022/02/05 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 倫敦 英國 海外物業 綠色生活 英鎊