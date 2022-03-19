Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 置業家居 2022/03/19 分享： 今個星期，Bose亦推出經典SoundLink系列的新成員（SoundLink Flex藍牙揚聲器），採用全新Bose PositionIQ技術，可自動偵測揚聲器的擺放位置，不論垂直、平放還是懸掛時， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 相關文章 惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% 今日 惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% 你可能感興趣 惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% 今日 01:00 惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% 最新專欄文章 更多 惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% 今日 惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% 兩大吸濕神器 解決潮濕煩惱 2022/03/05 兩大吸濕神器 解決潮濕煩惱 廚房消毒小幫手 打造無菌家居 2022/03/05 廚房消毒小幫手 打造無菌家居 新店Woodify Living 主打泰國木製家具 2022/02/19 新店Woodify Living 主打泰國木製家具 「勁浪漫超溫馨」布置 情人節家品合集 2022/02/12 「勁浪漫超溫馨」布置 情人節家品合集 家電 疫情 惠而浦（Whirlpool，美：WHR） Bose 消費資訊 健康問題 甲醛