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Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港

置業家居 2022/03/19

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今個星期，Bose亦推出經典SoundLink系列的新成員（SoundLink Flex藍牙揚聲器），採用全新Bose PositionIQ技術，可自動偵測揚聲器的擺放位置，不論垂直、平放還是懸掛時，

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欄名 : 家居新知

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