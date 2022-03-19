惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99% 置業家居 2022/03/19 分享： 踏入春季，惠而浦推出全新Puri-Pro抽濕淨化機系列，有效抽濕及乾衣之餘，更可去除空氣中的致敏原、細菌及病毒，抗菌度高達99.99%，在疫情下提供更全面保障。機身配備「多功能全效過濾網」，可過濾甲型 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 相關文章 Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 今日 Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 你可能感興趣 Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 今日 01:00 Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 最新專欄文章 更多 Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 今日 Bose新成員防水防刮 SoundLink Flex藍牙揚聲器抵港 兩大吸濕神器 解決潮濕煩惱 2022/03/05 兩大吸濕神器 解決潮濕煩惱 廚房消毒小幫手 打造無菌家居 2022/03/05 廚房消毒小幫手 打造無菌家居 新店Woodify Living 主打泰國木製家具 2022/02/19 新店Woodify Living 主打泰國木製家具 「勁浪漫超溫馨」布置 情人節家品合集 2022/02/12 「勁浪漫超溫馨」布置 情人節家品合集 家電 疫情 惠而浦（Whirlpool，美：WHR） Bose 消費資訊 健康問題 甲醛