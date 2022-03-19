惠而浦Puri-Pro抽濕淨化機 過濾細菌病毒高達99.99%

踏入春季，惠而浦推出全新Puri-Pro抽濕淨化機系列，有效抽濕及乾衣之餘，更可去除空氣中的致敏原、細菌及病毒，抗菌度高達99.99%，在疫情下提供更全面保障。機身配備「多功能全效過濾網」，可過濾甲型

...