失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓

美國聯儲局於香港時間周四（17日）宣布加息，為市場逾3年首度加息，雖然本地銀行未有即時跟隨，但在加息期正式來臨下，再加上失業率再次上升，即時嚇怕不少小業主。

本周樓市迎來不少負面消息，美國正式宣布加息

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