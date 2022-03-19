失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 置業家居 2022/03/19 分享： 美國聯儲局於香港時間周四（17日）宣布加息，為市場逾3年首度加息，雖然本地銀行未有即時跟隨，但在加息期正式來臨下，再加上失業率再次上升，即時嚇怕不少小業主。 本周樓市迎來不少負面消息，美國正式宣布加息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 2022/03/12 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 按保再放寬 冀激活「疫市」交投 2022/03/05 按保再放寬 冀激活「疫市」交投 「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 2022/02/26 「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 2022/02/19 疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視 2022/02/12 疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視 失業率 加息 沙田第一城 物業出租 銀行