大會堂升格法定古迹 建築師講解歷史價值及設計美學

最近古物諮詢委員會通過香港大會堂、回教清真禮拜總堂及雷生春，由一級歷史建築升格為法定古迹，這3座建築物代表了最年輕、首座清真寺以及首幢唐樓成為古迹，建築歷史博士及建築師黎雋維，教我們在建築物從中窺探歷

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