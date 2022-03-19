大會堂升格法定古迹 建築師講解歷史價值及設計美學 副刊版 2022/03/19 分享： 最近古物諮詢委員會通過香港大會堂、回教清真禮拜總堂及雷生春，由一級歷史建築升格為法定古迹，這3座建築物代表了最年輕、首座清真寺以及首幢唐樓成為古迹，建築歷史博士及建築師黎雋維，教我們在建築物從中窺探歷 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Klook 3月推出限時優惠預訂 入住君悅酒店低至半價 2022/03/09 Klook 3月推出限時優惠預訂 入住君悅酒店低至半價 免費網上文娛節目 看短片學文化藝術 2022/03/05 免費網上文娛節目 看短片學文化藝術 綠遊香港免費綫上節目 港島南丫網上深度遊 2022/02/26 綠遊香港免費綫上節目 港島南丫網上深度遊 本地團隊記錄香港老店 助老字號延續承傳歷史 2022/02/19 本地團隊記錄香港老店 助老字號延續承傳歷史 農業專科碩士回流開設 流浮山溫室士多啤梨園 2022/02/12 農業專科碩士回流開設 流浮山溫室士多啤梨園 古蹟 古物諮詢委員會 歷史文化 財政預算案 社會民生