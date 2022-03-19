香港港麗酒店5天住宿計劃 每晚$1,450起包$300餐飲消費額 副刊版 2022/03/19 分享： 如有需要租住酒店，作為Staycation短暫停留或作為在家工作的駐地，香港港麗酒店剛推出全新City Sojourn 5天長期住宿體驗，每晚$1,450起已包豪華客房、每天早餐及每晚$300的餐飲消 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港迪士尼重推真空美食包 8款中西菜設外賣送遞 2022/03/18 香港迪士尼重推真空美食包 8款中西菜設外賣送遞 聯乘日本百年眼鏡品牌合作 謝安琪推手工眼鏡展生活態度 2022/03/17 聯乘日本百年眼鏡品牌合作 謝安琪推手工眼鏡展生活態度 MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 2022/03/16 MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 2022/03/16 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 2022/03/15 半島酒店慶祝聖博德日 綠色打卡外牆並推愛爾蘭餐飲 酒店 Staycation