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香港港麗酒店5天住宿計劃 每晚$1,450起包$300餐飲消費額

副刊版 2022/03/19

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如有需要租住酒店，作為Staycation短暫停留或作為在家工作的駐地，香港港麗酒店剛推出全新City Sojourn 5天長期住宿體驗，每晚$1,450起已包豪華客房、每天早餐及每晚$300的餐飲消

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欄名 : 新鮮熱辣

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