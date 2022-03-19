大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份

聽資深大廚們說過，以前見工做中菜廚師，有兩道菜式是必考的，一道是乾炒牛河，另一道就是咕嚕肉。不過時至今日，做得大廚廚藝當然了得，但把菜式簡化讓在家的新手也可以嘗嘗成功滋味，也是一大學問。

今次逸東軒行政

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