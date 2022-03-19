大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 副刊版 2022/03/19 分享： 聽資深大廚們說過，以前見工做中菜廚師，有兩道菜式是必考的，一道是乾炒牛河，另一道就是咕嚕肉。不過時至今日，做得大廚廚藝當然了得，但把菜式簡化讓在家的新手也可以嘗嘗成功滋味，也是一大學問。 今次逸東軒行政 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他 2022/02/19 春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他 烹飪達人教意式茄子薄餅 用茄子代替麵糰另類美味 2022/01/22 烹飪達人教意式茄子薄餅 用茄子代替麵糰另類美味 米芝蓮大廚教冬至雞菜式 用原粒沙薑焗雞更惹味 2021/12/18 米芝蓮大廚教冬至雞菜式 用原粒沙薑焗雞更惹味 酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 2021/12/11 酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 2021/12/04 米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 餐廳 菜式 蛋 中菜 廚師 檸檬 菠蘿 罐頭