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大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份

副刊版 2022/03/19

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聽資深大廚們說過，以前見工做中菜廚師，有兩道菜式是必考的，一道是乾炒牛河，另一道就是咕嚕肉。不過時至今日，做得大廚廚藝當然了得，但把菜式簡化讓在家的新手也可以嘗嘗成功滋味，也是一大學問。

今次逸東軒行政

...

欄名 : 廚師教室

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