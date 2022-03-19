翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起

【跌幅最大3個屋苑最新市況】政府早前放寬承造高成數按揭的樓價上限，雖令土瓜灣翔龍灣的放盤量有所增加，惟未有帶動其成交量，2月至3月份別只錄1宗市價2房成交。代理指，業主多觀望後市，多維持既有叫價水平之

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