譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 置業家居 2022/03/19 分享： 【跌幅最大3個屋苑最新市況】新蒲崗譽‧港灣全年暫錄3宗成交，交投不多，本月暫錄1宗市價筍價2房成交，中層戶以齊頭$1,000萬易手。雖然業主叫價仍普遍硬淨，但議幅已較過往擴大，約5%左右。 中原地產高級 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 今日 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 今日 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 今日 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 今日 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 今日 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 你可能感興趣 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 今日 01:00 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 今日 01:00 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 今日 01:00 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 最新專欄文章 更多 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 今日 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 貝沙灣投資者入市 細戶交投旺 今日 貝沙灣投資者入市 細戶交投旺 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 今日 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 今日 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 今日 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 中原地產 放盤 譽‧港灣 二手市場 樓價