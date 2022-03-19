譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出

【跌幅最大3個屋苑最新市況】新蒲崗譽‧港灣全年暫錄3宗成交，交投不多，本月暫錄1宗市價筍價2房成交，中層戶以齊頭$1,000萬易手。雖然業主叫價仍普遍硬淨，但議幅已較過往擴大，約5%左右。

中原地產高級

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