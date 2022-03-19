賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平

【跌幅最大3個屋苑最新市況】北角寶馬山賽西湖大廈交投疏落，今年截至3月15日僅錄3宗成交，當中1月更錄1宗4房套戶低市價成交，造價接近2016年水平；而上月所錄的市價成交，亦需大幅減價方能易手。然而，

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