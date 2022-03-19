畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交

【升幅最大3個屋苑最新市況】九龍塘畢架山一號造價持續硬淨，本月截至15日仍未錄得承接，全屋苑70個放盤之中，只有約2成以市價放售，3房套入場單位連車位叫價$2,380萬，雖已較第二便宜的單位平約$

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