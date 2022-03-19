陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起

陽明山莊交投不多，本月尚未錄得承接。區內代理指，現有放盤有約3%至5%議幅，叫價已回落至去年年初水平。

美聯物業首席高級營業經理楊家俊表示，陽明山莊本月尚未錄得成交，今年截至3月15日暫錄3宗成交，全為

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