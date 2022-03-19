貝沙灣投資者入市 細戶交投旺 置業家居 2022/03/19 分享： 【升幅最大3個屋苑最新市況】薄扶林貝沙灣細戶造價有所回落，吸引投資者入市收租。今年累計13宗成交之中，至少3成乃投資者入市。而現有248個放盤之中，部分業主下調叫價，並提供8%內議幅。 中原地產資深區域 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 今日 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 今日 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 今日 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 今日 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 今日 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 你可能感興趣 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 今日 01:00 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 今日 01:00 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 今日 01:00 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 最新專欄文章 更多 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 今日 疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 今日 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 今日 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 今日 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 今日 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 中原地產 放盤 銀行 貝沙灣 二手市場 樓價