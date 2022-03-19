貝沙灣投資者入市 細戶交投旺

【升幅最大3個屋苑最新市況】薄扶林貝沙灣細戶造價有所回落，吸引投資者入市收租。今年累計13宗成交之中，至少3成乃投資者入市。而現有248個放盤之中，部分業主下調叫價，並提供8%內議幅。

中原地產資深區域

...