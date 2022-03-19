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疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱

置業家居 2022/03/19

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本港樓價回落，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL截至周五（18日）跌至180.75點，較紀錄高位累挫約5.5%，分析更估計CCL短期或下探176點，蒸發去年全年升幅。本刊搶在CCL升幅化灰前夕，對

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欄名 : 封面故事

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