疫情衝擊 樓價去年升幅蒸發 CCL成份屋苑樓價大檢閱 置業家居 2022/03/19 分享： 本港樓價回落，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL截至周五（18日）跌至180.75點，較紀錄高位累挫約5.5%，分析更估計CCL短期或下探176點，蒸發去年全年升幅。本刊搶在CCL升幅化灰前夕，對 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 今日 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 今日 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 今日 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 今日 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 今日 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 你可能感興趣 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 今日 01:00 翔龍灣業主議幅5%內 2房叫價$700萬起 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 今日 01:00 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 今日 01:00 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 最新專欄文章 更多 貝沙灣投資者入市 細戶交投旺 今日 貝沙灣投資者入市 細戶交投旺 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 今日 陽明山莊叫價回落 2房最平$2,400萬起 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 今日 畢架山一號現約70伙放盤 今年暫未錄成交 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 今日 賽西湖大廈4房戶造價 重回2016年水平 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 今日 譽‧港灣本月暫錄1宗成交 2房$1,000萬沽出 中原地產 銀主盤 放盤 豪宅 CCL 樓價 二手市場