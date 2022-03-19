普及社區運動 促港青身心健康

香港第5波疫情持續肆虐，今年的《財政預算案》全城焦點都放在一系列稅項寬減、發放消費券和企業補貼等惠民紓困措施。然而，在體育發展部分，有一項措施亦引起筆者特別關注：預算案提到，當局正積極推行200億元的「體育及康樂設施5年計劃」，並落實興建和提升社區體育及康樂設施，同時逐步落實改造由康樂及文化事務署管理的公共遊樂空間之5年計劃。

這項政策長遠對香港青年的身心健康發展有重要作用，不過有關規劃及興建需時，短期內當局宜積極考慮其他措施，增加年輕人參與運動的機會。

逾兩成港學生 無參與運動

MWYO青年辦公室正進行關於「青年發展藍圖建議」的研究，訪問了多位中學和大專學生，以及在職和創業青年，當中有不少就表示，缺乏足夠和方便的體育設施往往是青年參與運動的一大阻力。有些青年朋友以往經常未能租到康文署轄下的體育場館，有些少數族裔青年想玩板球卻苦無場地，在公眾地方玩又常被投訴。

參考世衞及香港衞生署的建議，5至17歲兒童及青少年應平均每天進行最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，而每星期應進行最少3次強化骨骼和肌肉的帶氧運動。然而，香港中文大學2020年研究指出，只有6.5%的香港學生達到世衞建議的標準，有22.5%的學生更是完全沒有參與運動，比國際水平的4.2%高出5倍。

年輕人缺乏運動，學業與工作繁忙固然是重要原因，但體育場所不足就直接把很多有意做運動的朋友都拒諸門外。

體育設施數目 未達規劃準則

根據《香港規劃標準與準則》（下稱「準則」）中康樂用途建築物的供應標準，每區每50,000至65,000人便需要一個體育中心、每200,000至250,000人便需要一個運動場；然而康文署統計資料顯示，截至2021年，全港共有102個體育館和25個運動場，當然每區情況不同，但粗略以2021年年中人口數字7,394,700人推算，目前平均一個體育館服務逾7萬人（72,497人）、一個運動場服務近30萬人（295,788人），兩者均未達「準則」的要求。

疫情肆虐前，康文署轄下的運動場館經常爆滿，過去不少報道已指出，供不應求的情況令「黃牛黨」炒賣場地的亂象叢生。青年的經濟能力普遍較成年在職人士薄弱，根本無力負擔昂貴的炒價，往往成為「黃牛」風氣下首當其衝的受害者。

政府要做到體育發展普及化，社區必須具備足夠的運動場地等硬件配套。長遠而言，政府需在各區進行調查，研究居民的生活和運動習慣，因地制宜興建更多體育設施。

事實上，2017年民政事務局就委託顧問公司進行「關於香港體育設施供應情況」的研究，當中提出了多項建議，例如制定新的主要運動設施人口供應標準，並指出在新標準下本地仍缺乏田徑運動場、室內標準多用途球場和足球場或欖球場等。未來政府在考慮相關意見後，會怎樣修訂「準則」或增建運動設施，恐怕仍需長時間才看到成效。

杜絕「黃牛」 確保資源公平運用

故此，局方應同時積極研究推動一些短期措施，首先必須杜絕「黃牛黨」炒賣康文署轄下體育設施租借的問題，讓珍貴的公共資源公平地用在大眾身上，尤其是正處於身心發展關鍵時期的青年。

此外，亦要加強民政事務局與教育局在2017／18學年推出的「開放學校設施推動體育發展計劃」。計劃鼓勵學校在課餘時間開放運動設施，讓校外合資格團體舉辦體育活動，並且獲提供額外津貼，在2020/21學年，參與的學校有126間，其中45間成功與33個體育團體合作，舉辦了168項體育活動。

建議當局應進一步增撥資源擴充計劃，鼓勵更多學校參與提供場地，同時擴展受惠對象，最初可先讓學校舊生使用，待檢討後再考慮擴展至公眾。這些舊生大多住在學校附近，而且熟悉校舍設施的使用，只是因為畢業而失去一個方便的運動場所；雖然現時個別學校有開放體育設施供舊生使用，惟做法在全港仍未普及和系統化。

增撥資源 鼓勵學校開放設施

要有效擴展上述計劃，當局還需要了解其他不願參與的學校所抱有之顧慮，包括額外衍生的行政費、使用者的人身安全及法律責任、保險問題、潛在的設施維修費等問題。這方面政府應扮演更積極的協調角色，例如可考慮由康文署擔任學校課後時間的體育場地管理人，由政府承擔學校相關的行政開支，包括聘請人手的開支、協助購買保險、制定場地使用守則等；另一方面，當局可善用現時康文署網上康體設施租借系統，把參與學校能夠提供設施租借的種類、時間、費用和注意事項等資料，清晰列出在系統中，方便校外團體或公眾人士預約租用。

身心健康是青年發展中的重要一環，我們必須在他們成長的關鍵時期，營造有利的環境，提供足夠資源鼓勵青年嘗試不同運動，培養強身健體的習慣。當我們費盡思量培育下一代要十項全能，希望香港未來人才輩出，別忘記青年的健康才是一切的根本。

▲ 身心健康是青年發展中的重要一環，我們必須營造有利環境、提供足夠資源，鼓勵青年嘗試不同運動，培養強身健體的習慣。（資料圖片）