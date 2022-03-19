錯判形勢 埋第5波疫情禍根

自2022年開始，本港抗疫似乎流年不利，成功抵抗之前4波疫情的專家們及政治官員，對第5波疫情下的不堪一擊始料不及；而其實禍根早已種下，包括年多以來長者以至整體接種率偏低、外防輸入一直存在漏洞卻視而不見，加上香港是全世界人口密度最高的地方、輕視疫情數學模型等。

事實上，香港人對疫情的敏感度並不低，自疫情初期已全民戴口罩，各種社交距離措施也盡量配合；兩年多過去，觀乎政府一路投入的資源、各界人士所付出的抗疫力量、以至經濟上的損失，已不能再合理化抗疫的一塌糊塗。

經歷種種限制社交距離的防疫措施，以至停課、停工、失業、經濟衰退等現象，再捱得的香港人也積累前所未有的怨氣，認定港府散盡家財卻一事無成，可能成為繼2019年黑暴後本港另一場巨大的政經危機。

錯過最佳接種時機 院舍大爆發

相信不少市民對本港現時的防疫策略均有不滿，但政治環境的轉變，令反對派銷聲匿迹，泛民支持者或移居外地、或變成沉默的一群，留下來的建制派多以維護國家大局為重，明知疫情應對不理想，亦只有盡量默默調撥地區資源協助抗疫，但一眾官員藥石亂投的抗疫策略，已達到令人啼笑皆非的程度。

首先，港府有一年多時間提升長者及兒童疫苗接種率，而本港安老院舍擠迫，雖然本港平均壽命是全世界最長，但有慢性病的長者亦為數不少，港府在疫情初期採取自願接種，卻遲遲不提高接種意慾，明顯忽視疫情對長者造成影響的嚴重性；到第5波疫情來臨，大部分院舍均出現爆發，可接種率仍低，加上疫苗產生效果需時，令不少染疫長者缺乏照顧，甚至因失救而死。

4月可控疫？ 提早暑假無理據

港府一向以「外防輸入，內防擴散」為基礎、以「動態清零」為目標，但第5波疫情爆發下，再重申這些目標已變得過時，甚至顯得對疫情不求甚解；香港已成為全球發病率最高的地區，很多來自海外國家的遊客，對香港仍實施入境14天檢疫覺得匪夷所思，除了花費大量公帑，亦嚴重擾民，充分暴露出本港防疫策略毫無方向的一面，缺乏打仗思維及居安思危的危機感，盡管武器兵力再多，也難免錯失良機、人仰馬翻。

至於兒童方面，內地早在去年已迅速為3歲以上的小童接種科興疫苗，香港專家們卻一直對小童接種的數據不置可否，在考慮小童接種的安全性上，明顯沒有考慮到香港可能出現爆發的數學模型，錯過最佳接種時機。

相信特首最初以為，全民強制檢測是本港控疫的「尚方寶劍」，預先準備停工停課，卻換來內地專家當頭棒喝。以現時疫情發展，當疫情高峰過後，高危人士將傷亡慘重，社區亦將有6至7成人感染，造成天然免疫，加上疫苗接種已超過9成，再大費周章進行全民檢測，其實是勞民傷財；既然如此，政府現時無把握4月底可控制疫情，那所有莘莘學子提早放暑假的理據何在？

種種對形勢的錯判，造成今日香港的疫情，香港難得有祖國的大力支持，但疫情仍擴散至如斯狼狽田地，更顯特區政府抗疫上的不濟；我們實在並不需要外界報告佐證，本港抗疫的成績表，市民早就了然於心。

（文章只代表個人立場）

▲ 港府遲遲不提高接種意慾，明顯忽視疫情對長者造成影響的嚴重性。（資料圖片）