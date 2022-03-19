建數碼化生態體系 實現社會進步

疫情之下，你搶購了嗎？應該問，你搶到了嗎？筆者在本地某網購平台連續3個星期下了3次單，均付款成功，但3次都被莫名其妙取消了定單，據說是因物流原因無法送貨。

其實幾年以來，我都覺得這個網購平台沒有試圖在物流數據方面增加透明度，手機程式完全不提供物流數據，時至今日還要打個電話通知送貨，倒是不嫌麻煩，可顧客卻未必有功夫接電話啊。

如果疫情下物流跟不上需求，也沒有關係，只要通過數據同步告知客戶貨物狀態，例如正在備貨、調整送貨日期、貨物備齊等待出庫、貨物已出車即將送達等。有了狀態和數據，就有了透明度，作為用戶也能理解，等多幾日無所謂；如果真的等不及，在出庫前用戶也應該有權利取消定單，而不是在不清不楚的情況下，被網購平台單方面取消定單。

實現系統數據化透明度，最終提升客戶認知及滿意度，其實淘寶已實行多年，就不能學一學嗎？還好，在疫情重壓下，淘寶跨境服務和集運商們都很給力，支撑起了我家的採購需求，除生鮮食品以外的物資都能買到，還送貨上門，值得稱讚。

缺數據化評估 童樂居虐童根源

關於數據化實現透明度，還有一個案例值得反思：近期被揭發的童樂居職員虐童事件，眾多職員長期參與虐待兒童，令人髮指，但為何至今才被一位好奇的鄰居無意間拍攝揭發？是童樂居沒有監控錄像嗎？非也，警方就是調取了監控片段進行翻查，才獲取證據，對涉案職員逐一拘捕；在此之前，似乎所有監控數據都形同虛設，甚至可能施虐的職員明知有監控，仍然肆無忌憚。

究其根本原因，就在於管理層對於服務體系完全沒有數據化評估的概念和模型，完全忽視了數據認知分析判斷的重要性，過程完全失控；甚至在面對質疑時，可能還以工作內容涉及私隱、不便干涉等理由進行辯解。

幸而據新聞報道，有管理高層已引咎辭職，但希望新的管理者們，不要只是進行道德教育和訓誡檢討，對職員予以信任，與獲取工作數據建立風險評估並不矛盾，運用技術手段，獲取有效數據、建立可靠評估、管理運營風險，幫助職員們提升工作水平，才能真正為那些無辜孩子們的童年保駕護航。

提升科技應用 解私隱透明矛盾

香港是一個觀念極度保守的社會，私隱經常被掛在嘴邊，對於新技術、新媒體、新數據等方面，缺乏客觀認知，存在抗拒心理；但同時作為對品質有要求的國際大都市，無論是政府施政或是商業服務等，又被要求提供高度的透明度。實際上，私隱和透明是一對矛盾體，要想化解當中矛盾，除了構建適應新時代的法制體系，亦需要提升科技應用水平，建立新的數碼化生態體系，才能實現社會進步。

疫情之下，政府抗疫工作也在面對大數據需求的考驗，希望今次上下齊心，盡快闖過這一關，將來真正重視施政中的數據化運營，為下一次可能出現的危機做好準備。大家多多保重！

▲ 政府抗疫工作也在面對大數據需求的考驗，希望將來真正重視施政中的數據化運營，為下一次可能出現的危機做好準備。（資料圖片）