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前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗

國際版 2022/03/19

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俄烏戰爭爆發後，美國前總統特朗普（Donald Trump）多次公開批評現任總統拜登（Joe Biden）的處理手法，更宣稱他任內絕不容許俄烏戰爭發生。

是次介紹的好書名為《Lessons From

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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美軍方指戰事膠着 俄或核威脅西方
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