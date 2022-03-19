前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 國際版 2022/03/19 分享： 俄烏戰爭爆發後，美國前總統特朗普（Donald Trump）多次公開批評現任總統拜登（Joe Biden）的處理手法，更宣稱他任內絕不容許俄烏戰爭發生。 是次介紹的好書名為《Lessons From ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 2022/03/18 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 2022/03/12 拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 2022/03/11 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 俄入侵烏克蘭背後 政經文化千絲萬縷 2022/03/05 俄入侵烏克蘭背後 政經文化千絲萬縷 烏裔學者冀填學術空白 著書揭烏東親俄原因 2022/03/04 烏裔學者冀填學術空白 著書揭烏東親俄原因 美國 特朗普 烏克蘭 俄羅斯 外交 拜登