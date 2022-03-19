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研引阿斯利康抗體劑 免疫力弱適用

港聞版 2022/03/19

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港府容許免疫力弱人士接種第4劑疫苗之外，據悉正在引入阿斯利康（AstraZeneca）抗體藥劑製品「Evusheld」，讓免疫系統有問題的人士注射，加強抵抗力。

藥劑師學會主席崔俊明稱，抗體藥適合中度至

...

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