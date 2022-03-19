研引阿斯利康抗體劑 免疫力弱適用 港聞版 2022/03/19 分享： 港府容許免疫力弱人士接種第4劑疫苗之外，據悉正在引入阿斯利康（AstraZeneca）抗體藥劑製品「Evusheld」，讓免疫系統有問題的人士注射，加強抵抗力。 藥劑師學會主席崔俊明稱，抗體藥適合中度至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 第5波確診首破百萬 昨增2萬宗 今日 第5波確診首破百萬 昨增2萬宗 老人科醫生：亞博資源嚴重錯配 今日 老人科醫生：亞博資源嚴重錯配 18至59歲打兩針3個月 可預約第3針 今日 18至59歲打兩針3個月 可預約第3針 你可能感興趣 第5波確診首破百萬 昨增2萬宗 今日 01:00 第5波確診首破百萬 昨增2萬宗 老人科醫生：亞博資源嚴重錯配 今日 01:00 老人科醫生：亞博資源嚴重錯配 18至59歲打兩針3個月 可預約第3針 今日 01:00 18至59歲打兩針3個月 可預約第3針 疫苗 治療 衞生防護中心 衞生署 張竹君 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情