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第5波確診首破百萬 昨增2萬宗

屯門疑爆疫 圍封大廈陽性個案逾1成

港聞版 2022/03/19

分享：

第5波疫情破百萬宗確診，昨單日增20,082宗確診，其中經核酸確診佔7,966宗，連續兩天回落至4位數。同日錄多265宗死亡呈報，有25歲患先天病染疫者離世。

近期屯門區疑有爆發，區內圍封大廈持續增加，

...

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