第5波確診首破百萬 昨增2萬宗 屯門疑爆疫 圍封大廈陽性個案逾1成 港聞版 2022/03/19 分享： 第5波疫情破百萬宗確診，昨單日增20,082宗確診，其中經核酸確診佔7,966宗，連續兩天回落至4位數。同日錄多265宗死亡呈報，有25歲患先天病染疫者離世。 近期屯門區疑有爆發，區內圍封大廈持續增加， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 研引阿斯利康抗體劑 免疫力弱適用 今日 研引阿斯利康抗體劑 免疫力弱適用 老人科醫生：亞博資源嚴重錯配 今日 老人科醫生：亞博資源嚴重錯配 18至59歲打兩針3個月 可預約第3針 今日 18至59歲打兩針3個月 可預約第3針 你可能感興趣 研引阿斯利康抗體劑 免疫力弱適用 今日 01:00 研引阿斯利康抗體劑 免疫力弱適用 老人科醫生：亞博資源嚴重錯配 今日 01:00 老人科醫生：亞博資源嚴重錯配 18至59歲打兩針3個月 可預約第3針 今日 01:00 18至59歲打兩針3個月 可預約第3針 疫情 屯門 衞生防護中心 張竹君 袁國勇 天氣