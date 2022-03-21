上周，深圳、東莞全封城，上海半封，對這兩座城，現在才算是疫情兩年多以來最嚴峻的時期。這幾天，網上最流行的感歎是：青春才幾年，疫情佔了三年。

大部分居民的日常也變化極大，過往醒來是關鬧鐘。現在不上班，第一件要做的事，是刷手機，看看自己的健康碼是否仍綠色，看所住的樓有沒有被封，查下政府的最新公布。沒有二十四小時內的核酸報告，寸步難移，變相要全民檢測。

發生在蘇州至無錫高速公路上的案例，堪稱經典《Catch-22》情況：車主沿高速開車要去無錫，到落高速出收費站，被告知要具備有效核酸證明才能通過。沒有？請原路折返。但打電話問下蘇州那邊的關卡，同樣，進入蘇州也要有核酸證明。那高速沿途有沒有快速檢測站？也沒有。兩邊都不讓進，有感而發，只能在高速上，一直開到世界盡頭不下來。

城中百態也是辛酸。平時依賴的快遞小哥、餸菜到家等，基本上都延遲。平時一個小時內，菜就可送上門，現在要提前一晚預約。

悲從中來一幕是，有快遞小哥要披着張棉被去騎車，隨身備着被鋪，是因為怕隨時送貨到某個樓區時，就遭封閉出不來了。現在還要上班的人，不少都在公司備着睡袋。最黑色幽默是有人在卡拉OK被關着隔離，說笑是買三小時唱個夠套餐，足足送你四十八小時。

路經一些街區，確是圍封得全面，就是用常見的那種藍白色案發現場膠封條，把目的地的街道圍上一圈，大約每隔五米站一個穿齊白色防備套裝的人員（稱為小白），管制人流，有時是配合做檢測工作，所以也不時見到和居民爭執的畫面。那麼多區要封，要多少小白才夠，許多都是略有補貼的志願者。相比起中招，大家更怕的是被關。